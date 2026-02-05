المغرب.. إجلاء 140 ألف شخص بسبب الفيضانات

وأضافت في بيان أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة".

وتابعت: "هذه العمليات أسفرت، إلى حدود التوقيت المذكور، عن إجلاء ونقل ما مجموعه 143164 شخصا، موزعين على عدد من الأقاليم، في إطار التدخلات الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".وأوضح المصدر ذاته، أنه في العرائش تم إجلاء 110941 شخصا، و16914 شخصا في القنيطرة، و11696 شخصا بإقليم سيدي قاسم، و3613 شخصا بإقليم سيدي سليمان.