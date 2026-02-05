منح علي شمخاني منصبا جديدا يخص الجاهزية الدفاعية

وأوضحت الوكالة أن مهام تشمل تعزيز الجاهزية الدفاعية، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتشجيع التنسيق في صنع القرارات الدفاعية.على صعيد متصل، دخل الصاروخ الباليستي "خرمشهر 4"، الأكثر تطورا، الخدمة لأول مرة ضمن الترسانة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.ونقلت الوكالة عن بيان للحرس على منصة "تلغرام" أن الصاروخ دخل مرحلة النضج العملياتي، مما يعزز ما وصفته بـ"العقيدة الهجومية الإيرانية من عمق المدن الصاروخية".