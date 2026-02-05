إيران تعلن مغادرة وفدها إلى مسقط للمشاركة بالمفاوضات مع أمريكا

أعلنت ، مساء الخميس، عن مغادرة وفدها إلى مسقط للمشاركة في المفاوضات مع المقرر عقدها يوم غد الجمعة.

وقالت ، "وزير الخارجية غادر إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في المفاوضات النووية مع ".

وأضافت "لدينا مسؤولية عدم تفويت أي فرصة للدبلوماسية لتأمين مصالحنا وضمان السلام والاستقرار"، معربة عن أملها أن "يشارك الطرف الأمريكي في مسار التفاوض بروح المسؤولية والواقعية والجدية".

وكان تقرير لصحيفة " تايمز" الأميركية أفاد نقلا عن مسؤولين، بأن وإيران اتفقتا على توسيع نطاق المفاوضات المقرر عقدها يوم غد الجمعة لتشمل ملفات الصواريخ إلى جانب البرنامج النووي، بهدف صياغة إطار عمل لاتفاق محتمل.