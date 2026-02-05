تعليق أمريكي جديد يخص نقل معتقلي "داعش" من سوريا للعراق

وقال المتحدث باسم ، "تركيزنا حاليا على حماية قواتنا والمصالح الأمريكية، قواتنا متمركزة بمواقعها لحماية مصالحنا ولتنفيذ أي مهمة".وأضاف "الحاملة أبراهام تقوم بعمليات ضمن مهام روتينية".ولفت المتحدث باسم "قمنا مؤخرا بزيادة الضغط على تنظيم لمنع عودته"، مضيفا "نولي أهمية لإتمام نقل معتقلي تنظيم داعش من للعراق".وفي الحادي والعشرين من الشهر الماضي، أعلن أنه بدأ نقل المحتجزين عقب السريع لقوات "قسد" في شمال شرق سوريا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تحرسها.