ترامب يدعو لصياغة معاهدة جديدة بدل "ستارت"

دعا الرئيس الأمريكي ، الخميس، الى صياغة معاهدة جديدة بدل الموقعة مع .

وقال ، "نجحت في وقف اندلاع حروب نووية في العالم بين باكستان والهند وبين وإسرائيل وبين وأوكرانيا".

وأضاف "أعدنا بناء جيشنا بالكامل وطورنا أسلحة نووية جديدة وحدثنا العديد منها ونواصل بناء قواتنا المسلحة".

ولفت الرئيس الأمريكي "على خبرائنا صياغة معاهدة جديدة تستمر فترة طويلة بدل وهي صفقة سيئة التفاوض من جانبنا".

وكانت أعلنت، أمس الأربعاء، انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة بشكل نهائي.