البيت الأبيض: ترامب يرغب بالتوصل إلى اتفاق بشأن إيران

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، "المحادثات في مسقط غدا ستركز على مضي الدبلوماسية قدما".

وأضافت "الرئيس كان واضحا وأكد ضرورة عدم امتلاك النظام الإيراني قدرات نووية كاملة".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى أن "الرئيس ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن "، مضيفة "نذكر النظام الإيراني بأن لدى الرئيس ترامب خيارات عديدة إلى جانب الدبلوماسية".

وتابعت "ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مسقط غدا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني وسنرى النتائج".

وكان تقرير لصحيفة " تايمز" الأميركية أفاد نقلا عن مسؤولين، بأن وإيران اتفقتا على توسيع نطاق المفاوضات المقرر عقدها يوم غد الجمعة لتشمل ملفات الصواريخ إلى جانب البرنامج النووي، بهدف صياغة إطار عمل لاتفاق محتمل.