روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في 5 فبراير، بين الساعة 18:00 و23:00 مساء بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 13 طائرة فوق بريانسك، وثلاث طائرات فوق بيلغورود، وطائرة واحدة فوق كورسك".