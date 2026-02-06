التلفزيون الإيراني: المفاوضات مع أمريكا ستبدأ بتأخير بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً

وذكر التلفزيون في خبر تابعته ، ان "تشكيلة المفاوض مع هي نفسها تقريباً كما في الجولات السابقة، باستثناء انضمام قنبري، نائب رئيس قسم الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، إلى الفريق".وأضاف ان "المفاوضات ستبدأ بتأخير طفيف بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً".