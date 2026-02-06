صحيفة أميركية: واشنطن تضع خطط استباقية عن سقوط النظام الإيراني

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الأمريكية، عن مصدر مقرب من الجهود الأمريكية للبحث عن بديل للنظام الحالي في أن " ، صهر ، منخرط بشكل وثيق في هذا الملف".وذكر المصدر أن كوشنر يساعد في تجميع مجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين-الأمريكيين لتقديم المشورة بشأن تشكيل كيان انتقالي ما، يتولى إدارة شؤون إيران في حال انهيار النظام.وأكد مصدر ثان أيضا انخراط كوشنر في هذه الجهود، فيما رفض التعليق على الموضوع.وقال المصدر الأول، الذي يشارك في مناقشات البيت الأبيض، إن تسعى كذلك إلى عقد اجتماع لشخصيات من المعارضة الإيرانية في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مار-آ-لاغو الخاص بالرئيس.وقد يعقد الاجتماع في أقرب وقت هذا الأسبوع، إلا أن الجوانب اللوجستية معقدة، حسب الصحيفة. ومن غير الواضح ما إذا كان المنظمون يرغبون في عقده داخل مار-آ-لاغو أو في موقع قريب منه.ولم يتضح مدى انخراط نجل الشاه السابق في المناقشات الجارية داخل البيت الأبيض.ويبحث عدة مسارات متباينة بشأن إيران، ينطوي كل منها على مخاطر سياسية وغموض جيوسياسي، في وقت يستعد فيه مستشاروه للقاء نظرائهم الإيرانيين في اليوم الجمعة لإجراء محادثات قد تمثل آخر محاولة لتجنب انفجار الأوضاع في المنطقة.