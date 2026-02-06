الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
أنفق مبالغ كبيرة.. رسائل تكشف ما فعله إبستين لإطالة عمره
دوليات
2026-02-06 | 03:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
429 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت رسائل بريد إلكتروني ضمن ملفات قضية المدان بارتكاب جرائم جنسية
جيفري إبستين
، أنه أنفق مبالغ كبيرة على فحوصات جينية في محاولة واضحة لتسخير مادته الوراثية في مجال الطب التجديدي.
وبعد سنوات من إدانة إبستين بتهم تتعلق بالدعارة عام 2008، دفع تكاليف فحوصات مبتكرة أجراها طبيب في أحد أبرز
مستشفيات الولايات المتحدة
، كما بحث إمكانية إنتاج الخلايا الجذعية التي تُعد أساسية للمناعة والشفاء، وهو المجال الذي يهدف إلى
ترميم
الجسم عبر تكوين أنسجة وأعضاء جديدة مع تآكل الأنسجة والأعضاء القديمة.
وكان الباحث
جوزيف
ثاكوريا في ذلك الوقت طبيبا بارزا في
مستشفى ماساتشوستس العام
في
بوسطن
، ومنتسبًا إلى مشروع دراسات جينومية واسع النطاق في
كلية الطب
بجامعة هارفارد.
وفي بيان لشبكة CNN، قال ثاكوريا إن إبستين كان مسجلا أيضا في مشروع "هارفارد للجينوم" الشخصي، وهو قاعدة بيانات عالمية ضخمة تضم معلومات جينية من متطوعين، وتتيح للعلماء والباحثين فرصة التعمق في فهم الصفات والجينات.
ولم يرتبط اسم ثاكوريا علنا بإبستين من قبل، كما لم يُتهم بارتكاب أي مخالفة.
وصرح متحدث باسم جامعة "هارفارد" أن
مستشفى ماساتشوستس
العام تابع للجامعة، لكن ثاكوريا لم يكن موظفًا لدى هارفارد أو معهد وايس المشرف على مشروع الجينوم الشخصي، كما لا يوجد لدى مستشفى ماساتشوستس العام أي سجل يفيد بموافقته على مشاركة ثاكوريا في الدراسات المذكورة في رسائل إبستين الإلكترونية.
ومن بين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل ضمن ملفات إبستين، مقترح أرسله ثاكوريا إلى إبستين في فبراير 2014، يطلب فيه تمويل مشروع خاص لتحليل تسلسل جينومات مرضاه بهدف فهم العوامل الوراثية المسببة لأمراضهم، كما طرح المقترح خيارات لإجراء تحقيقات جينية خاصة بإبستين نفسه.
وبعد بضعة أشهر، في يونيو، أرسل ثاكوريا إلى إبستين فاتورة مفصلة لمجموعة من المشاريع تضمنت استثمارًا أوليًا بقيمة 2000 دولار أمريكي لتسلسل جزء من جينوم إبستين. وشملت الفاتورة تكلفة تقديرية لما سُمي بـ"دراسات طول العمر الشخصية" التي اقترحت استخدام تقنية تعديل الجينات، كما أشارت إلى أن إبستين قدم عينة من لعابه.
وشمل الاستثمار الأولي 1000 دولار أمريكي لتسلسل جزء من جينومه يُعرف باسم الإكسوم، و1000 دولار أمريكي أخرى لتسلسل الخلايا الليفية، وهي خلايا موجودة في الأنسجة الضامة مثل الجلد والعضلات، وقد استُخدمت في مجال بحثي حديث نسبيًا يهدف إلى عكس آثار الشيخوخة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صدمة داخل العائلة المالكة البريطانية بسبب رسائل إبستين
12:04 | 2026-02-02
النزاهة تعلن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة
05:32 | 2025-11-25
العدل الأمريكية تكشف حقيقة تنقيح وثائق إبستين لحماية ترامب
15:55 | 2025-12-20
غوغل تكشف عن تحديث يتيح للشركات الاطلاع على رسائل الموظفين النصية!
04:30 | 2025-12-02
دولي
امريكا
ابستين
مستشفيات الولايات المتحدة
مستشفى ماساتشوستس العام
مستشفى ماساتشوستس
الولايات المتحدة
جامعة هارفارد
السومرية نيوز
جيفري إبستين
سومرية نيوز
