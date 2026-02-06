أنفق مبالغ كبيرة.. رسائل تكشف ما فعله إبستين لإطالة عمره

وبعد سنوات من إدانة إبستين بتهم تتعلق بالدعارة عام 2008، دفع تكاليف فحوصات مبتكرة أجراها طبيب في أحد أبرز ، كما بحث إمكانية إنتاج الخلايا الجذعية التي تُعد أساسية للمناعة والشفاء، وهو المجال الذي يهدف إلى الجسم عبر تكوين أنسجة وأعضاء جديدة مع تآكل الأنسجة والأعضاء القديمة.وكان الباحث ثاكوريا في ذلك الوقت طبيبا بارزا في في ، ومنتسبًا إلى مشروع دراسات جينومية واسع النطاق في بجامعة هارفارد.وفي بيان لشبكة CNN، قال ثاكوريا إن إبستين كان مسجلا أيضا في مشروع "هارفارد للجينوم" الشخصي، وهو قاعدة بيانات عالمية ضخمة تضم معلومات جينية من متطوعين، وتتيح للعلماء والباحثين فرصة التعمق في فهم الصفات والجينات.ولم يرتبط اسم ثاكوريا علنا بإبستين من قبل، كما لم يُتهم بارتكاب أي مخالفة.وصرح متحدث باسم جامعة "هارفارد" أن العام تابع للجامعة، لكن ثاكوريا لم يكن موظفًا لدى هارفارد أو معهد وايس المشرف على مشروع الجينوم الشخصي، كما لا يوجد لدى مستشفى ماساتشوستس العام أي سجل يفيد بموافقته على مشاركة ثاكوريا في الدراسات المذكورة في رسائل إبستين الإلكترونية.ومن بين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل ضمن ملفات إبستين، مقترح أرسله ثاكوريا إلى إبستين في فبراير 2014، يطلب فيه تمويل مشروع خاص لتحليل تسلسل جينومات مرضاه بهدف فهم العوامل الوراثية المسببة لأمراضهم، كما طرح المقترح خيارات لإجراء تحقيقات جينية خاصة بإبستين نفسه.وبعد بضعة أشهر، في يونيو، أرسل ثاكوريا إلى إبستين فاتورة مفصلة لمجموعة من المشاريع تضمنت استثمارًا أوليًا بقيمة 2000 دولار أمريكي لتسلسل جزء من جينوم إبستين. وشملت الفاتورة تكلفة تقديرية لما سُمي بـ"دراسات طول العمر الشخصية" التي اقترحت استخدام تقنية تعديل الجينات، كما أشارت إلى أن إبستين قدم عينة من لعابه.وشمل الاستثمار الأولي 1000 دولار أمريكي لتسلسل جزء من جينومه يُعرف باسم الإكسوم، و1000 دولار أمريكي أخرى لتسلسل الخلايا الليفية، وهي خلايا موجودة في الأنسجة الضامة مثل الجلد والعضلات، وقد استُخدمت في مجال بحثي حديث نسبيًا يهدف إلى عكس آثار الشيخوخة.