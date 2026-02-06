ترامب سعى إلى تسمية مطار ومحطة قطارات باسمه

وقام الرئيس الأميركي، وهو قطب عقارات تحمل أبنية حول العام اسمه، بحملة غير مسبوقة لفرض صوره وبصمته العمرانية.وفي كانون الأول/ديسمبر، صوّت الذي اختار الرئيس أعضاءه بعناية، لصالح تغيير اسم المجمع الفني الذي يعد نصبا يخلّد ذكرى الرئيس الراحل جون إف. كينيدي، إلى "مركز ترامب-كينيدي".وأُطلق مؤخرا اسم على " " في ، وفق قرار اتخذته .في الأثناء، سعى لإنشاء "قوس استقلال" شبيه بـ"قوس النصر" في وأطلق عملية بناء قاعة حفلات جديدة في ، وهدم من أجل هذا المشروع الجناح الشرقي للمبنى.وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" أن ترامب يستهدف حاليا "محطة بن" في و"مطار واشنطن دولس الدولي".وأفادت الشبكتان نقلا عن مصادر لم تسمها بأن ترامب عرض الإفراج عن التمويل المُعلَّق المخصّص لمشروع بنى تحتية في نيويورك إذا وافق سناتور نيويورك تشاك شومر على المساعدة في تسمية محطة القطارات والمطار باسمه.