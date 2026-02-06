عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية

وقال وزير الخارجية العُماني بدر بوسعيدي، انه أحال خطة وزرير الخارجية الإيراني إلى ستيف ويتكوف، للرئيس الأمريكي، ويبدو أن الوفد الأمريكي في مسقط قد انتهى من مراجعتها قبل دقائق.وتابع، انه بحسب الخطة، غادر ، والوفد المرافق له، في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مسقط، إلى مقر المفاوضات مع لبدء الجولة الثانية من المفاوضاتوأضاف، ان " الجولة الثانية والرئيسية من المفاوضات بين وواشنطن ستبدأ خلال دقائق"، مشيرا الى ان مسقط ملتزمة بمواصلة دعم الحوار والتقريب بين الأطراف للتوصل إلى حلول توافقية".