انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات الأميركية - الإيرانية

انتهت قبل قليل في العاصمة العمانية مسقط، المرحلة الأولى من المفاوضات الأميركية – الإيرانية.



وذكرت وكالة الانباء الإيرانية (ارنا)، ان "المرحلة الأولى من المفاوضات الأميركية – الإيرانية انتهت".وأضافت ان "المرحلة الأولى تضمّنت نقل الجانبين آراءهما وملاحظاتهما بشكل منفصل إلى الطرف العُماني".