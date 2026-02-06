تفاصيل تفجير المسجد في باكستان

وقالت وسائل الإعلام أن "هجوما انتحاريا استهدف مسجدا للشيعة في العاصمة ، وقد هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى المكان".وأعلنت حالة الطوارئ في المدينة وفي كافة المستشفيات.وأفادت الشرطة بمقتل 11-12 شخصا وإصابة آخرين، فيما لا تزال التفاصيل قيد التحديث.ويأتي التفجير وسط توترات أمنية في باكستان، مع تكرار الهجمات؛ ولم تعلن أي جماعة مسؤولية بعد، لكن الشرطة فتحت تحقيقا.