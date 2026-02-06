ترامب: لا أعتقد أنني مؤهل للوصول إلى الجنة

وقال الرئيس، مكرراً عبارة اعتاد قولها: "لا أعتقد أنني مؤهل لذلك. لا أظن أن هناك شيئاً يمكنني فعله حيال ذلك". وأضاف: "لكن كل هذه الأشياء الجيدة التي أقوم بها، بما في ذلك ما أقدمه للدين- الدين عاد الآن، وأصبح أكثر رواجاً وحضوراً من أي وقت مضى".وعلى مدار الـ 77 دقيقة التالية، انطلق الرئيس في أسلوبه الخطابي الشهير الذي يطلق عليه اسم "المناورة" أو التشعب في الحديث، حيث ابتعد كثيراً عن الموضوع الأساسي للمناسبة.وأشاد برئيس ، ، واصفاً إياه بـ"الرجل الموهوب جداً" الذي يدير "أغلبية ضئيلة"، مضيفاً أن يتصل به أحياناً في الثالثة صباحاً ليطلب منه التحدث مع "نفس الأعضاء التسعة" من الكتلة الجمهورية الذين "يحتاجون لبعض والاهتمام".كما نادى ترامب النائب (الجمهوري عن تكساس) بالاسم، مازحاً بأنه يضطر دائماً لقول: "دعنا نتناول الإفطار يا تشيب، هذا رائع".