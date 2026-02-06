وزير الخارجية الإيراني: بداية جديدة مع واشنطن واتفاق على مواصلة التفاوض

قال عراقجي إن "بلاده أجرت، اليوم، مباحثات مع في العاصمة العُمانية مسقط، واصفًا إياها بأنها "بداية جيدة" لمسار تفاوضي جديد بين الجانبين".وأضاف أن الطرفين اتفقا على استمرار المفاوضات، حيث نقلت وجهة نظرها إلى الجانب الأمريكي، واستمع كل طرف إلى مواقف الآخر.وأكد الوزير أن المحادثات كانت إيجابية وتندرج ضمن مرحلة ، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على مواصلة الحوار، على أن يتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح أن استمرار هذا المسار الإيجابي قد يقود إلى التوصل إلى إطار عام يحكم المفاوضات بين الجانبين