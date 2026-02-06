تزامناً مع مفاوضات مسقط.. عقوبات امريكية جديدة ضد ايران

وقال المتحدث باسم الأميركية بيغوت في بيان إن "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها ".واختُتمت، اليوم الجمعة، في مسقط جولتا مفاوضات بالغة الأهمية غير مباشرة بين والولايات المتحدة، بشأن برنامج النووي، وفق وسائل إعلام إيرانية.