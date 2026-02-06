الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
لـ6 اشهر.. الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق رسوم جمركية على واردات أميركية
2026-02-06 | 13:55
مدد الاتحاد الاوروبي، قرار فرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 109.8 مليار دولار لمدة ستة أشهر إضافية.
جاء ذلك بعد انحسار حدة التوتر بشأن مطالبة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالسيطرة على
غرينلاند
وتهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وفق بيان نشر في جريدة رسمية للتكتل.
وبدا من قبل أن
الاتحاد الأوروبي
على وشك تطبيق حزمة الإجراءات المضادة رداً على تهديدات من
ترامب
بفرض رسوم جمركية إضافية تتعلق بغرينلاند على الواردات من ثماني دول أوروبية، ست منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكن ترامب تراجع في وقت لاحق وسحب تهديداته وأعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة
القطب الشمالي
.
وأعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة الرسوم
الجمركية
على واردات أميركية تقدر قيمتها بنحو 93 مليار يورو، وتشمل مجموعة من السلع الأميركية تتنوع بين الذرة وغسالات الأطباق والدراجات النارية، قبل إبرام اتفاق تجاري مع
واشنطن
في نهاية يوليو، ثم جرى تعليقها لمدة ستة أشهر تنتهي غداً السبت.
وسيسري التعليق الجديد بدءاً من غد السبت الموافق للسابع من فبراير/ شباط وحتى السادس من أغسطس/ اب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
14:55 | 2026-01-18
الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي
17:29 | 2026-01-17
رسمياً.. البرلمان الأوروبي يعلق اتفاقية الرسوم الجمركية مع واشنطن
12:03 | 2026-01-21
ترامب يحذر: الحكم ضد الرسوم الجمركية قد يكلف تريليونات
14:14 | 2026-01-12
الاتحاد
الاوروبي
الاتحاد الأوروبي
القطب الشمالي
دونالد ترامب
الجمركية
غرينلاند
الجزير
واشنطن
دونالد
