لـ6 اشهر.. الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق رسوم جمركية على واردات أميركية

جاء ذلك بعد انحسار حدة التوتر بشأن مطالبة الرئيس الأميركي بالسيطرة على وتهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وفق بيان نشر في جريدة رسمية للتكتل.وبدا من قبل أن على وشك تطبيق حزمة الإجراءات المضادة رداً على تهديدات من بفرض رسوم جمركية إضافية تتعلق بغرينلاند على الواردات من ثماني دول أوروبية، ست منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.لكن ترامب تراجع في وقت لاحق وسحب تهديداته وأعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة .وأعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة الرسوم على واردات أميركية تقدر قيمتها بنحو 93 مليار يورو، وتشمل مجموعة من السلع الأميركية تتنوع بين الذرة وغسالات الأطباق والدراجات النارية، قبل إبرام اتفاق تجاري مع في نهاية يوليو، ثم جرى تعليقها لمدة ستة أشهر تنتهي غداً السبت.وسيسري التعليق الجديد بدءاً من غد السبت الموافق للسابع من فبراير/ شباط وحتى السادس من أغسطس/ اب.