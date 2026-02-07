تسجيل هزتين أرضيتين قويتين في المغرب

وقال مدير ، إن الهزة الأرضية بإقليم الحسيمة كانت محسوسة بشكل قوي خلال الفترة الليلية وقد بلغت قوتها 3.8 درجات على سلم ريختر.وذكر ناصر جبور أن الهزة كانت تحديدا في جماعة "أربعاء تاوريرت" التابعة لإقليم الحسيمة.وأضاف أنه وفي وقت مبكر من صباح السبت وتحديدا في حدود الساعة السادسة، تم تسجيل هزة أرضية أخرى بإقليم أزيلال.وأفاد مدير المعهد بأن هذه الهزة كانت أقل قوة حيث بلغت 2.8 درجات، ولم يشعر بها السكان بشكل كبير.وبالإضافة إلى هاتين الهزتين، تم رصد عشرات الهزات الارتدادية الأخرى التي اتسمت بالضعف، حيث كانت قوتها أقل من درجتين ولم يشعر المواطنون في المناطق المعنية بحدوثها نهائيا.