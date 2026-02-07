طهران: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:30 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كوشنر وويتكوف يزوران حاملة الطائرات في بحر العرب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555556-639060812113213426.jpg
طهران: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات
دوليات
2026-02-07 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
208 شوهد
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، السبت، عدم وجود موعد محدد حاليا لجولة ثانية من المفاوضات مع
الولايات المتحدة الأمريكية
التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط يوم أمس الجمعة.
وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "موقفنا السيادي هو رفض ترحيل اليورانيوم خارج البلاد ومستعدون لتقليل نسبة التخصيب"، مردفا "لا نريد حربا إقليمية ولا دول المنطقة لكن أي هجوم أمريكي سيغير ذلك".
وأضاف "عرضت في مسقط استعدادي للبقاء هناك كل الوقت المطلوب للوصول إلى اتفاق حقيقي وبسرعة"، مشددا بالقول "تغيير مكان المفاوضات مع
واشنطن
في الجولة الثانية أمر وارد".
ولفت عراقجي الى انه "لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا"، مضيفا "رغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنه كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي".
وانتهت أمس الجمعة، جولة من المفاوضات بين
إيران
والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، بهدف بحث الملف النووي، وسط تقييمات إيجابية تشير إلى احتمالية استئناف المباحثات في وقت لاحق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
انتهاء المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة ولا موعد محدد للاستئناف
08:52 | 2026-02-06
مفوضية الانتخابات: لا موعد محددا لحسم الطعون والمصادقة على الفائزين
02:11 | 2025-11-16
مجلس النواب يلجأ لجولة ثانية لانتخاب النائب الثاني
13:01 | 2025-12-29
انتهاء اليوم الأول من الجولة الثانية لمفاوضات وقف حرب روسيا - أوكرانيا
11:27 | 2026-02-04
ايران
امريكا
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
عباس عراقجي
العماني
واشنطن
طهران
إيران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
محليات
30.63%
01:29 | 2026-02-06
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
01:29 | 2026-02-06
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
26.63%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
25.49%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
17.25%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
اخترنا لك
كوشنر وويتكوف يزوران حاملة الطائرات في بحر العرب
12:53 | 2026-02-07
تسجيل هزتين أرضيتين قويتين في المغرب
11:50 | 2026-02-07
مع استثمارات باكثر من ملياري دولار.. السعودية وسوريا تؤسسان شركة طيران مشتركة
08:46 | 2026-02-07
اقتراح امريكي لانهاء النزاع الروسي - الاوكراني قبل الصيف
07:06 | 2026-02-07
تفاصيل جديدة عن الانتحاري في باكستان امس
05:34 | 2026-02-07
بيان بشأن وقف رحلات العمرة للسعودية
05:20 | 2026-02-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.