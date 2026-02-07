كوشنر وويتكوف يزوران حاملة الطائرات في بحر العرب

وذكر الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين أن الزيارة تمت برفقة قائد الأدميرال .وأفاد "أكسيوس" بأنه من المتوقع أن تكون حاملة الطائرات الأمريكية "يو " ومجموعتها الضاربة رأس الحربة في أي ضربة أمريكية مستقبلية محتملة على .وأشار إلى أن الزيارة التي تأتي بعد يوم من المحادثات مع إيران، تُعد رسالة إلى الإيرانيين مفادها بأن لدى خيارات أخرى في حال فشلت المفاوضات.وانتهت أمس الجمعة، جولة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، بهدف بحث الملف النووي، وسط تقييمات إيجابية تشير إلى احتمالية استئناف المباحثات في وقت لاحق.