غرينلاند بشأن مفاوضات مع واشنطن: لم تحقق النتائج المرجوة

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة قولها: "لم نصل بعد إلى ما نريده. لا يزال أمامنا طريق طويل، لذا من السابق لأوانه تحديد إلى أين سنصل في نهاية المطاف".وأضافت الوزيرة أيضا أنه من المقرر عقد اجتماعات جديدة مع ممثلين أمريكيين لمناقشة الوضع في .يشار إلى أن الرئيس الأمريكي ، كان قد صرح مرارا بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من ، فيما حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة ، وفي عام 1951 وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف ، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.