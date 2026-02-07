الصفحة الرئيسية
أبرز الاخبار
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555561-639060842534926567.png
غرينلاند بشأن مفاوضات مع واشنطن: لم تحقق النتائج المرجوة
دوليات
2026-02-07 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
84 شوهد
قالت وزيرة خارجية
غرينلاند
فيفيان موتزفيلدت، إن المفاوضات مع
الولايات المتحدة الأمريكية
لم تحقق النتائج المرجوة بعد، وأنه من السابق لأوانه تحديد إلى ما ستنتهي إليه المحادثات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة قولها: "لم نصل بعد إلى ما نريده. لا يزال أمامنا طريق طويل، لذا من السابق لأوانه تحديد إلى أين سنصل في نهاية المطاف".
وأضافت الوزيرة أيضا أنه من المقرر عقد اجتماعات جديدة مع ممثلين أمريكيين لمناقشة الوضع في
غرينلاند
.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، كان قد صرح مرارا بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من
الولايات المتحدة
، فيما حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية
واشنطن
من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة
الدنمارك
، وفي عام 1951 وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف
الناتو
، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الدنمارك: حل ملف غرينلاند مع واشنطن ممكن
16:41 | 2026-02-07
الدنمارك تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
11:59 | 2026-01-18
ترامب يدعو إلى مفاوضات فورية لشراء غرينلاند: كنا اغبياء عندما اعدناها الى الدنمارك
09:11 | 2026-01-21
موسكو: واشنطن لم تبلغنا بعد بنتائج محادثاتها مع أوكرانيا
12:31 | 2025-12-08
غرينلاند
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الدنمارك
الجزير
الناتو
+A
-A
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
محليات
30.34%
01:29 | 2026-02-06
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
01:29 | 2026-02-06
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
27.28%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
24.95%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
17.44%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
17:28 | 2026-02-07
الدنمارك: حل ملف غرينلاند مع واشنطن ممكن
16:41 | 2026-02-07
بسبب خطأ.. منصة عملات توزع بيتكوين بقيمة 40 ملياراً
16:12 | 2026-02-07
سفير أمريكي: ترامب يميل لتسوية سلمية للخلافات مع إيران
15:42 | 2026-02-07
فضائح إبستين تصل إلى معهد "العالم العربي"
14:01 | 2026-02-07
لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو لمناقشة ملفات إقليمية
13:28 | 2026-02-07
