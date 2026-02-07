الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو لمناقشة ملفات إقليمية
دوليات
2026-02-07 | 13:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
467 شوهد
قال
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي، مساء السبت، إن من المتوقع أن يلتقي
بنيامين نتنياهو
بالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في
واشنطن
يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لمناقشة ملفات إقليمية في مقدمتها مسار المفاوضات مع
إيران
.
وأوضح مكتب نتنياهو أن
رئيس الوزراء
سيبحث مع
ترامب
المفاوضات مع
إيران
، لافتا إلى أن نتنياهو يرى أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم لما وصفه بـ"المحور الإيراني".
وتأتي هذه التصريحات بينما تحركت
واشنطن
وطهران لإعادة فتح قنوات التفاوض بشكل غير مباشر حول الملف النووي؛ إذ استضافت سلطنة عُمان محادثات وُصفت بأنها بداية "جيدة" بين الجانبين، وسط تباين واضح بشأن نطاق التفاوض.
وتؤكد إيران على حصر المفاوضات في الشق النووي، في حين يشير مسؤولون أميركيون إلى رغبتهم بإدراج ملف الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة ضمن أي مسار تفاوضي أوسع.
وبحسب تقارير، يتزامن توقيت زيارة نتنياهو المتوقعة إلى واشنطن مع ترتيبات أميركية لاجتماع يتعلق بملف غزة ضمن مبادرة "مجلس السلام".
وفي موازاة المسار الدبلوماسي، ما تزال أجواء التوتر قائمة؛ إذ حذّر
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، السبت، من أن إيران ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم أميركي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بوتين يلتقي بمبعوثي ترامب في الكرملين لمناقشة ملفين
16:33 | 2026-01-22
اتفاق الـ12 بنداً.. لقاء مرتقب بين عبدي والشرع تزامناً مع وجود توم برّاك
05:51 | 2026-01-18
الكشف عن ملفات أساسية يناقشها نتنياهو خلال لقائه ترامب
14:20 | 2025-12-25
لمناقشة ملفات جوهرية.. اجتماع "ثلاثي" حاسم في أربيل يضم عبدي وباراك
04:21 | 2026-01-17
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
محليات
30.34%
01:29 | 2026-02-06
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
01:29 | 2026-02-06
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
27.28%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
24.95%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
17.44%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
المزيد
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
17:28 | 2026-02-07
الدنمارك: حل ملف غرينلاند مع واشنطن ممكن
16:41 | 2026-02-07
بسبب خطأ.. منصة عملات توزع بيتكوين بقيمة 40 ملياراً
16:12 | 2026-02-07
سفير أمريكي: ترامب يميل لتسوية سلمية للخلافات مع إيران
15:42 | 2026-02-07
فضائح إبستين تصل إلى معهد "العالم العربي"
14:01 | 2026-02-07
غرينلاند بشأن مفاوضات مع واشنطن: لم تحقق النتائج المرجوة
13:05 | 2026-02-07
