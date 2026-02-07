لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو لمناقشة ملفات إقليمية

وأوضح مكتب نتنياهو أن سيبحث مع المفاوضات مع ، لافتا إلى أن نتنياهو يرى أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم لما وصفه بـ"المحور الإيراني".وتأتي هذه التصريحات بينما تحركت وطهران لإعادة فتح قنوات التفاوض بشكل غير مباشر حول الملف النووي؛ إذ استضافت سلطنة عُمان محادثات وُصفت بأنها بداية "جيدة" بين الجانبين، وسط تباين واضح بشأن نطاق التفاوض.وتؤكد إيران على حصر المفاوضات في الشق النووي، في حين يشير مسؤولون أميركيون إلى رغبتهم بإدراج ملف الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة ضمن أي مسار تفاوضي أوسع.وبحسب تقارير، يتزامن توقيت زيارة نتنياهو المتوقعة إلى واشنطن مع ترتيبات أميركية لاجتماع يتعلق بملف غزة ضمن مبادرة "مجلس السلام".وفي موازاة المسار الدبلوماسي، ما تزال أجواء التوتر قائمة؛ إذ حذّر ، السبت، من أن إيران ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم أميركي.