فضائح إبستين تصل إلى معهد "العالم العربي"

وأفادت بذلك ، وذكرت أن عملية تعيين خليفته قد بدأت بالفعل.وفي وقت سابق، بدأ مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي تحقيقا في غسيل الأموال ضد لانغ وابنته كارولين بعد الكشف عن صلاتهما بالممول الأمريكي .وكتبت الوكالة مستندة على رسالة من لانغ: "تحت الضغط في أعقاب الكشف عن علاقاته بجيفري إبستين.. طلب .. من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي".ووفقا للوكالة "أخذ وزير الخارجية الفرنسي بارو" هذا الاقتراح بعين الاعتبار، وبدأ إجراءات تعيين للانغ.ونوهت الوكالة بأنه سيتم استدعاء لانغ يوم الأحد إلى لتوضيح علاقته بإبستين. وكان لانغ قد رفض سابقا الاستقالة من رئاسة المعهد، رغم المطالبات المتكررة بذلك. في غضون ذلك، استقالت ابنة الوزير السابق من منصبها كرئيسة لاتحاد منتجي الأفلام، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى، بعد أن انكشفت علاقات عائلتها بإبستين.وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في ، وفي يوليو من ذلك العام، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.