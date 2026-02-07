الدنمارك: حل ملف غرينلاند مع واشنطن ممكن

وأطلقت والدنمارك وغرينلاند محادثات أواخر الشهر الماضي بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من بالسيطرة على .وقال راسموسن في مؤتمر صحفي في نوك، عاصمة غرينلاند: "لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء".وأضاف: "برغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا كعلامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء".وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن "غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي".ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، يشدد على ضرورة أن تسيطر على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن والواقعة في الشمالية لأسباب أمنية.وتراجع ترامب الشهر الماضي عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بعد أن صرّح بأنه أبرم اتفاقا "إطاريا" مع الأمين العام لحلف لضمان نفوذ أميركي أكبر.وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند لمناقشة مخاوف واشنطن الأمنية في .