أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء

وجاء في بيان المكتب: "اضطرت جميع محطات الطاقة النووية في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، لوقف عمليات توليد الكهرباء".وأعلنت الشركة عن ضربات استهدفت محطات الجهد العالي الفرعية الرئيسية التي تُغذي الطاقة النووية، فضلا عن زيادة ملحوظة في العجز المسجل في عمليات توليد الكهرباء. ونتيجة لذلك، اضطرت السلطات إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في جميع مناطق أوكرانيا.وأشارت شركة "أوكرينيرغو"، إلى أن أعمال الصيانة والإصلاح قد بدأت في محطات الطاقة المتضررة.وفي وقت سابق، أفاد للوكالة الذرية، ، بانخفاض ملحوظ في توليد الكهرباء في محطات الطاقة النووية الأوكرانية.