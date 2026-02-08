"اضرب موقعين وأنتم تردون".. كشف تفاصيل "عرض ترامب" السري لطهران

وذكر نبويان في حديث تلفزيوني تناقلته وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، أن اقترح أن ينفذ هجوما محدودا ضد يمكن للأخيرة أن ترد عليه.وحسب نبويان، فإن "ترامب بعث برسالة قبل المفاوضات قال فيها "دعوني أضرب موقعين داخل إيران، وأنتم تردون".وتابع نبويان: "لقد قلنا (للأمريكيين): "إذا ارتكبتم خطأ، فسنقتل ثلاثة أو أربعة آلاف منكم"، وأضاف: "كلفنا وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) بأن يبلغ زملاءه في المنطقة أننا سنضرب كل ".تجدر الإشارة إلى أن عراقجي أكد في تصريح صحفي أمس السبت أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من القوات الأمريكية التي جرى حشدها في المنطقة، مشددا مع ذلك على أن هذا لا يعد هجوما على الدول التي تستضيف هذه القواعد.في المقابل، أرسل المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "رسالة قوة موجهة إلى إيران" عقب مفاوضات مسقط، وذلك من خلال زيارتهما لحاملة الطائرات "يو أبراهام " المتمركزة في ، والتي تعتبر رأس حربة محتملة لأي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.