تحية ومصافحة وطلب أمريكي مرفوض.. عراقجي يكشف كواليس مفاوضات مسقط

وقال عراقجي إن "الطرف الأمريكي طلب حضور قائد "سنتكوم" (قائد بالجيش الأمريكي) أثناء تبادل التحية، (مع الوفد الأمريكي المفاوض في برئاسة مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف) لكننا رفضنا ذلك بشكل قاطع".وكان عراقجي قال في تصريحات صحافية له السبت، إن مصافحة جرت بين الوفدين المفاوضين يوم الجمعة في مسقط.وأكد أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات مع حتى الآن، رغم إعلان الرئيس الأمريكي في تصريحاته السبت أن الجولة المقبلة قد تكون الأسبوع المقبل.ووصف عراقجي جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية"، لكنها تتطلب وقتا وجهدا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.وتابع: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنها كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي.