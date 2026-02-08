إسرائيل تحذر ترامب بسبب ايران

وأفادت مصادر أمنية بأن "النوايا الإسرائيلية لتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية وبنيتها التحتية الإنتاجية قد تم التعبير عنها خلال الأسابيع الأخيرة عبر سلسلة من المراسلات رفيعة المستوى".وأوضح مسؤولون عسكريون "مفاهيم عملياتية لإضعاف البرنامج، بما في ذلك شن ضربات على مواقع التصنيع الرئيسية".وقال المصدر: "أبلغنا الأمريكيين أننا سنضرب بمفردنا إذا تجاوزت الذي وضعناه بشأن الصواريخ الباليستية"، مشيرا إلى أن " لم تصل بعد إلى تلك العتبة لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران".وأكد المسؤولون أن "إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف"، مشددين على أن "تل أبيب لن تسمح لإيران باستعادة أنظمة الأسلحة الاستراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل".ووصف أحد مسؤولي الدفاع اللحظة الحالية بأنها "فرصة تاريخية لتوجيه ضربة قاصمة للبنية التحتية الصاروخية الإيرانية وتحييد التهديدات النشطة لإسرائيل والدول المجاورة".وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه وخلال المحادثات الأخيرة، قدمت إسرائيل أيضا خططا لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، وفقا للمسؤول.وأعرب العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن "الرئيس الأمريكي قد يتبنى نموذج الضربات المحدودة على غرار العمليات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في ، بشكل يترك القدرات الحيوية لإيران سليمة".وقال مسؤول عسكري آخر: "القلق يكمن في أنه قد يختار بعض الأهداف ويعلن النجاح، ويترك إسرائيل لتتعامل مع التداعيات تماما كما فعل مع الحوثيين"، موضحا أن "الإجراءات الهامشية لن تقضي على التهديد الأساسي".ومن المتوقع أن يرافق تيشلر القادم، في رحلته القادمة إلى .وسيمثل تيشلر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، حيث لا يوجد حاليا ملحق عسكري في بعد قرار بعدم الموافقة على مرشح الجيش لهذا المنصب.