‌‏شاهد بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في طرابلس

ذكرت مصادر أمنية، إن مبنى سكنيا مكونا من خمسة طوابق في مدينة طرابلس بشمال لبنان انهار، اليوم الأحد، مما أدى إلى محاصرة عدد غير معلوم من السكان تحت الأنقاض.