بينها تابعة لحزب الله.. الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب

وقالت الصحيفة إن "لجنة تنفيذ قرارات الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قررت إدراج 8 مستشفيات لبنانية على لكافة الشركات والمؤسسات المالية في ".والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى الشيخ الجامعي في النبطية ، ومستشفى صلاح غندور في . ومستشفى الأمل ومستشفى دار الحكمة في ، ومستشفى في الحدث في ضواحي ، ومستشفى البتول في الهرمل، ومستشفى الشفاء في خلدة، و مستشفى الأعظم على طريق مطار بيروت.وتقع هذه المستشفيات في مناطق نفوذ الذي تصنفه الكويت تنظيما إرهابيا، ويخضع بعضها لإدارته. وتعتبر مستشفى الرسول الأعظم المدرجة على اللائحة إحدى أهم التي أنشأها حزب الله والتي تقدم الرعاية الصحية لكوادره وعناصره.