السجن 7 سنوات إضافية للحائزة على جائزة نوبل للسلام في ايران

وقال أنصار محمدي إن "القرار جاء في ظل حملة قمع تشهدها ضد المعارضين بعد مظاهرات شعبية واسعة أسفرت عن وفاة العشرات على يد قوات الأمن".وذكر محامي محمدي مصطفى نيلي أن "الحكم صدر عن محكمة ثورية في مدينة مشهد شمل ست سنوات بتهمة التجمهر والتآمر، وسنة ونصف السنة بتهمة نشر الأكاذيب، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة عامين ونفي داخلي لمدة سنتين إلى مدينة خوسف، على بعد نحو 740 كيلومترا طهران".ويأتي هذا الحكم في وقت تحاول فيه التفاوض مع بشأن برنامجها النووي، وسط توترات سياسية وإشارات من طهران على موقف متشدد بعد مفاوضات جرت في سلطنة عُمان، ولم تصدر السلطات الإيرانية تأكيدا رسميا بعد بشأن الحكم.