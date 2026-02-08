السجن 7 سنوات إضافية للحائزة على جائزة نوبل للسلام في ايران

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السجن 7 سنوات إضافية للحائزة على جائزة نوبل للسلام في ايران

دوليات

2026-02-08 | 13:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السجن 7 سنوات إضافية للحائزة على جائزة نوبل للسلام في ايران
184 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ذكر أنصار نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بأن محكمة إيرانية قضت بسجنها لأكثر من سبع سنوات إضافية بعد أن خاضت إضرابا عن الطعام.

وقال أنصار محمدي إن "القرار جاء في ظل حملة قمع تشهدها طهران ضد المعارضين بعد مظاهرات شعبية واسعة أسفرت عن وفاة العشرات على يد قوات الأمن".
وذكر محامي محمدي مصطفى نيلي أن "الحكم صدر عن محكمة ثورية في مدينة مشهد شمل ست سنوات بتهمة التجمهر والتآمر، وسنة ونصف السنة بتهمة نشر الأكاذيب، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة عامين ونفي داخلي لمدة سنتين إلى مدينة خوسف، على بعد نحو 740 كيلومترا جنوب شرق طهران".
ويأتي هذا الحكم في وقت تحاول فيه إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وسط توترات سياسية وإشارات من طهران على موقف متشدد بعد مفاوضات جرت في سلطنة عُمان، ولم تصدر السلطات الإيرانية تأكيدا رسميا بعد بشأن الحكم.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
Play
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Play
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
Play
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Play
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
Play
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Play
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
Play
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Play
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05

اخترنا لك
واشنطن وكييف تناقشان اعداد جدول زمني لوقف الحرب ضد روسيا
13:32 | 2026-02-08
ايران تنصب لافتة لخريطة إسرائيل في قلب طهران
12:49 | 2026-02-08
بينها تابعة لحزب الله.. الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب
12:22 | 2026-02-08
‌‏شاهد بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في طرابلس
11:58 | 2026-02-08
إسرائيل تحذر ترامب بسبب ايران
10:02 | 2026-02-08
تحية ومصافحة وطلب أمريكي مرفوض.. عراقجي يكشف كواليس مفاوضات مسقط
05:32 | 2026-02-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.