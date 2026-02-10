"قطعة من ستار الكعبة".. شخصية عربية بصحبة إبستين تفتح التساؤلات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555707-639063037208089975.webp
"قطعة من ستار الكعبة".. شخصية عربية بصحبة إبستين تفتح التساؤلات
دوليات
2026-02-10 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
355 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية، المرتبطة بالمدان بارتكاب جرائم جنسية
جيفري إبستين
، عن صورة مثيرة للجدل يظهر فيها إبستين إلى جانب قطعة يعتقد أنها من ستار
الكعبة
.
والصورة التي تداولتها عدد من وسائل إعلام بلدان إسلامية، ونشرت الجمعة الماضية ضمن ملفات إبستين تحت الرقم المرجعي (EFTA01201031)، تعود إلى عام 2014 ويظهر فيها إلى جانب إبستين رجل الأعمال الإماراتي
سلطان أحمد
بن سليم، رئيس
مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي لمجموعة
موانئ دبي العالمية
، بحسب رسالة بريد الكتروني مرفقة بها.
وقد أرسلت إلى إبستين من شخص أخفيت هويته عبر البريد الإلكتروني، مرفقة برسالة قصيرة جاء فيها: "احذر مما تظنه محفظة ضخمة في بنطال شخص ما".
وتظهر ملامح القطعة الظاهرة في الصورة زخارف وتفاصيل يرجح أنها تعود لستار باب
الكعبة
، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول كيفية خروجها ووصولها إلى محيط إبستين، المعروف بضلوعه في قضايا تجارة
الجنس
واغتصاب القاصرات.
والتقطت الصورة داخل مكان فخم يشبه القصور، دون تأكيد ما اذا كان الموقع هو أحد منازل إبستين أو منزل رجل الأعمال الإماراتي، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن مكان التقاطها او سياقها.
وتتقاطع هذه الصورة مع مراسلات الكترونية اخرى ظهرت ضمن ملفات إبستين، تعود لسيدة الأعمال
السعودية
المقيمة في الإمارات عزيزة الأحمدي، التي تعمل مستشارة في
وزارة السياحة
الاماراتية، حيث أبلغت إبستين في رسائلها بإهدائه ثلاث قطع من كسوة الكعبة.
وبحسب تلك المراسلات، تعاونت الأحمدي مع شخص يدعى عبد الله المعاري في تنظيم شحن ثلاث قطع من الكسوة المطرزة بخيوط
الذهب الخالص
، حيث جرى نقلها جوا من السعودية إلى
ولاية فلوريدا
الأمريكية عبر
الخطوط الجوية البريطانية
، مع استكمال الترتيبات الخاصة بالفواتير والجمارك والتسليم داخل
الولايات المتحدة
.
وتظهر الرسائل تفاصيل دقيقة عن القطع المهداة، إذ أشارت إلى إن إحداها من داخل الكعبة المشرفة، وأخرى من الكسوة الخارجية، بينما القطعة الثالثة صنعت لكنها لم تستخدم بعد، وتم تصنيفها على أنها "عمل فني" لتسهيل اجراءات الشحن والتخليص الجمركي.
وقالت الاحمدي في احدى رسائلها: "بالمناسبة، القطعة السوداء لمسها ما لا يقل عن عشرة ملايين مسلم من مختلف المذاهب، يطوفون حول الكعبة سبعة أشواط، وقد وضعوا عليها صلواتهم وامنياتهم ودموعهم وأمالهم، على امل ان تستجاب دعواتهم".
وبحسب الوثائق، وصلت الشحنة إلى منزل إبستين في اذار 2017، بعد سنوات من قضائه عقوبة بالسجن وتسجيله رسميا كمجرم جنسي في الولايات المتحدة، فيما لم توضح المراسلات كيف نشأت علاقة الاحمدي بإبستين أو الدوافع وراء اهدائه هذه القطع الدينية الحساسة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صدمات "ملفات ابستين".. لماذا اهدت سيدة اعمال سعودية كسوة الكعبة لتاجر الجنس وصاحب "الجزيرة الغامضة"؟
03:37 | 2026-02-02
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
14:02 | 2025-11-16
فضائح إبستين تصل إلى معهد "العالم العربي"
14:01 | 2026-02-07
الـ5 ملايين يعني ان يسكن 30 شخصا في "نصف قطعة".. جدل التعداد وسكان مدينة الصدر الأقل من مليون
03:19 | 2025-12-06
ستار
الكعبة
الخطوط الجوية البريطانية
موانئ دبي العالمية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
وزارة السياحة
ولاية فلوريدا
مجلس الإدارة
جيفري إبستين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
39.54%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
25.38%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
محليات
19.7%
12:47 | 2026-02-08
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
12:47 | 2026-02-08
بنسبة 500%؟.. الجمارك تحسم الجدل وتكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على حليب الأطفال
محليات
15.39%
08:00 | 2026-02-08
بنسبة 500%؟.. الجمارك تحسم الجدل وتكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على حليب الأطفال
08:00 | 2026-02-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
احباط مخطط إرهابي خطير في المزة بدمشق
04:24 | 2026-02-10
بطائرات "أف 35".. تلويح إسرائيلي بضرب إيران
03:15 | 2026-02-10
جليد يوم القيامة يذوب وتحذيرات من كارثة عالمية
03:01 | 2026-02-10
روسيا تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات
17:16 | 2026-02-09
تحذير من "فخ" دولي للعرب
13:13 | 2026-02-09
"حان الوقت لفطمهم".. واشنطن تصف حلفاءها في "الناتو" بالأطفال الرضع
12:09 | 2026-02-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.