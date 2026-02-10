بطائرات "أف 35".. تلويح إسرائيلي بضرب إيران

وقال الإسرائيلي ، إنه "كما كانت طائرات إف 35 حاسمة في الهجوم على البرنامج النووي الإيراني في يونيو 2025، فإنه من الممكن أن تستخدمها والولايات المتحدة ضد مجددا قريبا".وتضغط إسرائيل على من أجل شن هجوم على ، رغم المفاوضات التي تخوضها وطهران في .وأتى تصريح كاتس خلال "احتفال" شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتسليم الجناح رقم 350 من طائراتها المقاتلة إلى شركة " " الأميركية، لإنتاج طائرات "إف 35" المقاتلة.وأوضحت الشركة أن الجناح "تم إنتاجه وتجميعه في إسرائيل باستخدام تقنيات تصنيع متطورة في منشآتها".وتعد مقاتلات أف 35 الأميركية من أهم مصادر التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.وفي 18 يناير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول 3 طائرات من طراز إف 35 آي" إلى ، تم شراؤها من شركة لوكهيد ، مما رفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل إلى 48 طائرة، من أصل 50 طائرة تم الاتفاق على شرائها.وتعد هذه الطائرات الثلاث جزءا من اتفاقية طويلة الأمد، لرفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل من 25 إلى 50 طائرة.وتتبقى لإسرائيل آخر طائرتين، من المقرر تسليمهما في وقت لاحق من عام 2026.ويوجد حاليا 1300 طائرة من طراز "إف 35" في الخدمة، لدى 11 دولة حول العالم.