احباط مخطط إرهابي خطير في المزة بدمشق

ونقلت عن المصدر قوله، إنه جرى "إحباط مخطط إرهابي وإلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية الإرهابية التي استهدفت منطقة المزة بدمشق".وأضاف أن "الخلية الإرهابية كانت تستعد لاستهدافات جديدة لزعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة"، مشيرا إلى "ضبط منصات صواريخ ومعدات جاهزة كانت معدّة لتنفيذ الأعمال الإرهابية".