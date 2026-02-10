روسيا تفرض قيودا على منصة "تلغرام".. هذه الأسباب

وقال نيمكن: "إذا قررت المنصة العمل وفقا لمتطلبات التشريع الروسي وضمنت المستوى المناسب من حماية المواطنين، فلن تكون هناك عوائق أساسية لاستعادة العمل الكامل".وأشارعضو لجنة السياسة المعلوماتية في إلى أن المسؤولية عن التطور الإضافي للموقف تقع على عاتق منصة " " نفسها، والكرة الآن في ملعبها.وفي وقت سابق، أكدت روسكومنادزور (هيئة الرقابة) لـRT فرض قيود على خدمة المراسلة في منصة "تلغرام" للتواصل الاجتماعي.