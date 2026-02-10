من الغلاف الجوي.. خطة صينية لانشاء حاملة فضائية لإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الحاملة التي تحمل اسم “لوانياو” تتميز بتصميم مستقبلي يشبه المركبات الفضائية في أفلام ، حيث تأتي بهيكل رمادي ضخم ذي شكل مثلث، يبلغ طوله نحو 242 مترًا وعرضه 684 مترًا، فيما يصل وزنها عند الإقلاع إلى نحو 120 ألف طن، وهو ما يفوق وزن أي مركبة فضائية مماثلة قيد التشغيل حاليًا.وتشير التقارير إلى أن “لوانياو” ستمنح القدرة على التحليق في طبقات قريبة من الغلاف الجوي، مع إمكانية تمركزها مباشرة فوق الأهداف وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما قد يوفر لبكين تفوقًا استراتيجيًا في النزاعات المحتملة.ويرى مراقبون أن هذه التكنولوجيا قد يكون لها تأثير مباشر على موازين القوى في مناطق حساسة، مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي، اللذين يشهدان توترات متصاعدة، وسط احتمالات مواجهة مستقبلية مع