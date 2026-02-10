الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى

وحول الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية والموقف اللبناني، قال قاسم: "المنطقة تُصاغ على قياس الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، ولبنان لن يكون معبرا للهيمنة التي تتحقق فيها المطامع الإسرائيلية"، ووصف بأنها "غدة سرطانية"، مؤكدا أن "القانون الدولي حين يتحدث عن إسرائيل يؤكد أنها دولة احتلال".وأشار إلى أن "إسرائيل باتت أضعف من أي وقت مضى لأنها بلا قيمة من دون ، ولأنها فشلت في تحقيق الحسم، كما أن موقعها الدولي تراجع بشكل واضح وهذا دليل على أنها دخلت طور الانكفاء".وأضاف: "نحن معنيون بأن تبقى إسرائيل بلا حدود وبلا استقرار، فصمودنا وصمود الشعب الفلسطيني شكّلا مانعا حقيقيا أمام تحقيق أهداف إسرائيل".وتطرق قاسم إلى أزمة النازحين قائلا: "اتخذ قرار تأمين الإيواء لمدة ثلاثة أشهر، ورغم أن الإيواء هو من مسؤولية الدولة، وبما أنها عاجزة عن القيام بدورها، نعتبر أنفسنا مسؤولين عن تأمين الإيواء بكل الوسائل الممكنة لأننا معنيون باحتضان أهلنا".كما شدد على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مؤكدا أن الحزب "يعمل على إنجازها".