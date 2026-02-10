ترامب يستعد لفشل المفاوضات مع ايران.. "حاملة طائرات جديدة تتجه للشرق الاوسط"

الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
اكد الرئيس الامريكي
دونالد ترامب
، اليوم الثلاثاء، انه يدرس إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة ثانية إلى الشرق الأوسط استعدادًا لتدخل عسكري في حال فشلت المفاوضات مع
إيران
.
واستأنفت
الولايات المتحدة
وإيران المفاوضات يوم الجمعة الماضي في عُمان للمرة الأولى منذ حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران، لكن
ترامب
أطلق في الوقت نفسه حشدًا عسكريًا ضخمًا في
الخليج
.
وقال ترامب لموقع أكسيوس: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سنضطر إلى اتخاذ إجراء قاسٍ للغاية كما فعلنا في المرة السابقة".
وأضاف ترامب أنه "يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل".
وصرح ترامب قائلًا: "لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد ينضم إليه أسطول آخر"، مضيفًا أنه "يفكر" في إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة أخرى.
مقالات ذات صلة
