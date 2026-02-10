ترامب يستعد لفشل المفاوضات مع ايران.. "حاملة طائرات جديدة تتجه للشرق الاوسط"

واستأنفت وإيران المفاوضات يوم الجمعة الماضي في عُمان للمرة الأولى منذ حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران، لكن أطلق في الوقت نفسه حشدًا عسكريًا ضخمًا في .وقال ترامب لموقع أكسيوس: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سنضطر إلى اتخاذ إجراء قاسٍ للغاية كما فعلنا في المرة السابقة".وأضاف ترامب أنه "يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل".وصرح ترامب قائلًا: "لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد ينضم إليه أسطول آخر"، مضيفًا أنه "يفكر" في إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة أخرى.