رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

دوليات

2026-02-10 | 17:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
487 شوهد


أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنه نجا من محاولة اغتيال بعد أشهر من تحذيرات بشأن مؤامرة مزعومة من قبل تجار مخدرات لاستهدافه.


وقال بيترو في اجتماع للحكومة نقل على الهواء مباشرة، إنه تعذر على مروحيته الهبوط ليل الاثنين في وجهتها على الساحل الكاريبي بسبب مخاوف من أن أشخاصا لم يسمهم "كانوا سيطلقون النار" عليها.

وصرح الرئيس خلال الاجتماع: "اتجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل".

ويأتي إعلان الرئيس الكولومبي بعد أسابيع قليلة من تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيترو باحتمال تدخل عسكري أمريكي في كولومبيا كما حصل في فنزويلا.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
Play
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
Play
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Play
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
Play
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Play
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
Play
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
Play
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Play
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
Play
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Play
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05

اخترنا لك
ترامب يستعد لفشل المفاوضات مع ايران.. "حاملة طائرات جديدة تتجه للشرق الاوسط"
13:29 | 2026-02-10
الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى
11:40 | 2026-02-10
من الغلاف الجوي.. خطة صينية لانشاء حاملة فضائية لإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ
10:11 | 2026-02-10
روسيا تفرض قيودا على منصة "تلغرام".. هذه الأسباب
09:53 | 2026-02-10
احباط مخطط إرهابي خطير في المزة بدمشق
04:24 | 2026-02-10
بطائرات "أف 35".. تلويح إسرائيلي بضرب إيران
03:15 | 2026-02-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.