رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

وقال في اجتماع للحكومة نقل على الهواء مباشرة، إنه تعذر على مروحيته الهبوط ليل الاثنين في وجهتها على الساحل بسبب مخاوف من أن أشخاصا لم يسمهم "كانوا سيطلقون النار" عليها.وصرح الرئيس خلال الاجتماع: "اتجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل".ويأتي إعلان الرئيس الكولومبي بعد أسابيع قليلة من تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي إلى بيترو باحتمال تدخل عسكري أمريكي في كما حصل في فنزويلا.