بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555776-639063958131118945.jpeg
بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي
دوليات
2026-02-11 | 03:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
197 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أكد الرئيس الإيراني،
مسعود بزشكيان
، أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهي "صادقة في ذلك"، مشددًا استعدادها للخضوع لكل أشكال التحقق والتدقيق لإثبات الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
وقال بزشكيان في
خطاب
أمام أنصار النظام في
طهران
بمناسبة ذكرى
الثورة
عام 1979، إن الشعب الإيراني لبّى نداء المرشد
علي خامنئي
بالحضور إلى الساحات والدفاع عن مبادئ الثورة، مشددًا على أن ما جرى يعكس تمسّك الإيرانيين بخيار الاستقلال ورفضهم للظلم والضغوط الخارجية.
وأضاف أن
الولايات المتحدة
والدول الأوروبية تتحمل مسؤولية بناء "جدار عدم الثقة" الذي أفرغ مسار المفاوضات من مضمونه الحقيقي، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يعرقل فرص التوصل إلى تفاهمات عادلة ومستدامة.
وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران لن تنحني أمام المطالب الأمريكية والأوروبية المبالغ فيها، مؤكدًا رفض بلاده أي صيغة تفاوضية تقوم على عدم العدالة أو الانتقاص من حقوق الشعب الإيراني.
وشدد بزشكيان على أن
إيران
مستعدة للحوار والتفاهم، لكن على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي، وليس عبر سياسات الضغط والابتزاز السياسي.
ووجّه بزشكيان الشكر إلى عدد من
الدول الإقليمية
، من بينها
تركيا
، وأذربيجان، وباكستان، وقطر، والإمارات، ومصر، وعمان، والسعودية، لدعمها الجهود الرامية إلى الوصول لحل سلمي للأزمات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إيران: لا نحتاج إلى سلاح نووي للردع ونمتلك قدرات كافية
11:44 | 2026-01-31
ترامب بعد لقاء بن سلمان: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
12:36 | 2025-11-18
إيران: مستعدون للتخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات
02:28 | 2026-01-31
ايران تسعى لإرسال كائنات حية إلى الفضاء عبر "كبسولة"
09:08 | 2025-12-17
ايران
امريكا
النووي
الولايات المتحدة
الدول الإقليمية
الدول الأوروبية
السومرية نيوز
مسعود بزشكيان
سومرية نيوز
علي خامنئي
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
محليات
32.44%
00:57 | 2026-02-10
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
00:57 | 2026-02-10
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
محليات
27.87%
12:08 | 2026-02-09
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
12:08 | 2026-02-09
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.55%
03:01 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:01 | 2026-02-11
بضمنها البطاطا والطماطم.. بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان
محليات
18.15%
12:28 | 2026-02-09
بضمنها البطاطا والطماطم.. بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان
12:28 | 2026-02-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
17:26 | 2026-02-10
ترامب يستعد لفشل المفاوضات مع ايران.. "حاملة طائرات جديدة تتجه للشرق الاوسط"
13:29 | 2026-02-10
الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى
11:40 | 2026-02-10
من الغلاف الجوي.. خطة صينية لانشاء حاملة فضائية لإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ
10:11 | 2026-02-10
روسيا تفرض قيودا على منصة "تلغرام".. هذه الأسباب
09:53 | 2026-02-10
احباط مخطط إرهابي خطير في المزة بدمشق
04:24 | 2026-02-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.