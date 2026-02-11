بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

وقال بزشكيان في أمام أنصار النظام في بمناسبة ذكرى عام 1979، إن الشعب الإيراني لبّى نداء المرشد بالحضور إلى الساحات والدفاع عن مبادئ الثورة، مشددًا على أن ما جرى يعكس تمسّك الإيرانيين بخيار الاستقلال ورفضهم للظلم والضغوط الخارجية.وأضاف أن والدول الأوروبية تتحمل مسؤولية بناء "جدار عدم الثقة" الذي أفرغ مسار المفاوضات من مضمونه الحقيقي، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يعرقل فرص التوصل إلى تفاهمات عادلة ومستدامة.وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران لن تنحني أمام المطالب الأمريكية والأوروبية المبالغ فيها، مؤكدًا رفض بلاده أي صيغة تفاوضية تقوم على عدم العدالة أو الانتقاص من حقوق الشعب الإيراني.وشدد بزشكيان على أن مستعدة للحوار والتفاهم، لكن على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي، وليس عبر سياسات الضغط والابتزاز السياسي.ووجّه بزشكيان الشكر إلى عدد من ، من بينها ، وأذربيجان، وباكستان، وقطر، والإمارات، ومصر، وعمان، والسعودية، لدعمها الجهود الرامية إلى الوصول لحل سلمي للأزمات.