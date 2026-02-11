الخارجية التركية تعلق على تصريحات وزيرها بشان العراق: حرفتها وسائل الاعلام

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشلي في رد على سؤال بشأن التصريحات التي أدلى بها الوزير ، حول وتابعته ان "بعض التصريحات التي أدلى بها الوزير هاكان فيدان، خلال مقابلة على إحدى القنوات بتاريخ 9 شباط 2026، قد تم تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام في العراق".وتابع "نؤكد في كل مناسبة أننا نهدف إلى المضي قدماً في تطوير التعاون المؤسسي والبنّاء والمثمر الذي أقمناه مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "التصريحات التي أدلى بها الوزير فيدان في المقابلة المشار إليها، واستناداً إلى هذا الفهم للتعاون، تهدف إلى لفت الانتباه إلى التهديد الذي تشكله منظمة حزب الإرهابية على وحدة أراضي العراق وأمنه، حيث رسخت وجودها في أجزاء من الأراضي العراقية، ولا سيما في ومخمور وقنديل".ورفض كتشلي "تحريف تصريحات الوزير فيدان من قبل بعض الجهات، وإخراجها من سياقها وتصويرها على أنها تدخل في للعراق"، مؤكدا "دعم لوحدة أراضي العراق وسيادته، بوصفه بلداً جاراً لنا".