طوكيو تنعى طالبة عراقية توفيت بمرض.. ما القصة؟

وقالت السفارة في بيان تابعته ، "ننعى الطالبة العراقية ميعاد حسين آل جمعة، ذات الثلاثين عاماً، الحاصلة على منحة الحكومة اليابانية “MEXT”، والتي توفيت بمرض بعد مسيرة أكاديمية متميزة في أنهت خلالها دراسة الماجستير، وكانت باحثة دكتوراه".ولم يذكر بيان السفارة أي تفاصيل عن المرض، الا انه اكد ان "الراحلة كانت مودة يربط بين والعراق"، مشيدة "بمساهماتها الأكاديمية والاجتماعية خلال سنوات إقامتها".وفارقت ميعاد الحياة في إحدى مستشفيات مدينة اليابانية اليوم الأربعاء الموافق الـ(11 شباط 2026).