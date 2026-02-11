إسرائيل: رصدنا ارتفاعا ملحوظا من استخبارات إيران لاختراق حسابات مسؤولين كبار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555827-639064281130493970.jpg
إسرائيل: رصدنا ارتفاعا ملحوظا من استخبارات إيران لاختراق حسابات مسؤولين كبار
دوليات
2026-02-11 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
78 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أفاد
جهاز الأمن العام
(الشاباك) وهيئة الأمن السيبراني في
إسرائيل
بأن محاولات الاستخبارات الإيرانية لاختراق حسابات غوغل الخاصة بالإسرائيليين ازدادت منذ حرب حزيران (12 يوما).
ووفق الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني، تم رصد وإحباط مئات الهجمات الإلكترونية الإيرانية التي استهدفت الإسرائيليين بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين والدفاعيين والأكاديميين والصحفيين في الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيان مشترك، فقد لوحظ ارتفاع ملحوظ في محاولات عملاء الاستخبارات الإيرانية لاختراق حسابات غوغل الخاصة بالإسرائيليين منذ حرب حزيران 2025 التي استمرت 12 يوما مع الجمهورية الإسلامية.
وقالت
إدارة الأمن العام
(الشاباك) ومديرية الأمن السيبراني: إن "الغرض من هذه المحاولات هو جمع المعلومات الشخصية والمهنية التي يمكن استخدامها لتعزيز النشاط الإرهابي والتجسس وعمليات التأثير في شكل التصيد الاحتيالي المستهدف".
وأضافوا أن "هذه الطريقة تتضمن أساليب شخصية مصممة خصيصا لمجالات اهتمام الهدف"، بالإضافة إلى انتحال شخصيات أشخاص معروفين للهدف ورسائل تطلب كلمات المرور ورموز التحقق لحسابات المستخدمين على غوغل أو تلغرام أو "
واتس آب
" تحت
ستار
عمليات التحقق الأمني.
وأكدا في البيان أنهما تمكنا في الأشهر الأخيرة من إحباط مئات الهجمات.
هذا، وأوصت
الأجهزة الأمنية
في بيانها الإسرائيليين بتعزيز إجراءات الأمن السيبراني لديهم، بما في ذلك تمكين التحقق بخطوتين، وتوفير رسائل البريد الإلكتروني للاسترداد، والتحقق من الحسابات المرتبطة.
وقالوا إنه ينبغي على المستخدمين توخي الحذر الشديد عند تلقي اتصال من شخص ما لأول مرة، وينبغي عليهم تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو النقر على الروابط في مثل هذه الحالات.
وأضافت الوكالات الإسرائيلية أن "غوغل وواتس آب قد أصدرتا مؤخرا ميزات أمان محسنة للأشخاص البارزين أو الأشخاص الذين يمتلكون معلومات حساسة".
وفي كانون الثاني، حذر رئيس جهاز الدفاع السيبراني يوسي كارادي من أن
إسرائيل
بحاجة إلى تعزيز استعدادها لما وصفه بأنه "حرب سيبرانية" تقترب بسرعة.
وكشف أن
مديرية الأمن
السيبراني تعاملت في عام 2025 وحده مع أكثر من 26000 هجوم سيبراني، بزيادة قدرها 55 في المائة عن عام 2024.
وتحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بين أكثر الدول تعرضا للهجمات في العالم، وفقا لأحدث بيانات "
مايكروسوفت
"، حيث تم توجيه 3.5٪ من جميع الهجمات السيبرانية العالمية إلى إسرائيل خلال العام الماضي.
وجاء الإعلان يوم الأربعاء وسط توترات شديدة في المنطقة، حيث كانت
الولايات المتحدة
وإيران تجريان مفاوضات في ظل التهديدات الأمريكية بضرب الجمهورية الإسلامية، علما أن
رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
وصل إلى
واشنطن
للقاء الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العراق يترأّس اجتماع كبار المسؤولين التحضيري لمنظمة التعاون الإسلامي
11:32 | 2026-01-31
سافايا: سنحاسب جميع المتورطين بسرقة أموال العراق بما فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم
12:58 | 2026-01-27
الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء الأنبار
02:17 | 2025-12-04
مسؤولون أمريكيون: إيران تشعر بالقلق من ضربة أمريكية
15:44 | 2026-02-02
اسرائيل
ايران
إدارة الأمن العام
الولايات المتحدة
جهاز الأمن العام
بنيامين نتنياهو
الأجهزة الأمنية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
مديرية الأمن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
34.31%
03:01 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:01 | 2026-02-11
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
محليات
31.23%
00:57 | 2026-02-10
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
00:57 | 2026-02-10
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
سياسة
18.98%
02:36 | 2026-02-11
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
02:36 | 2026-02-11
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
أخبار الطقس
15.48%
00:51 | 2026-02-11
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
00:51 | 2026-02-11
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
بعد انتهاء اجتماعه مع نتنياهو.. ترامب: مصر على استمرار المفاوضات مع ايران
14:04 | 2026-02-11
فتاة تقتل والدتها بعد ضبطها بوضع "غير لائق" مع خطيبها
13:59 | 2026-02-11
انسحاب جديد للتحالف الدولي.. توجه الى الأردن
12:53 | 2026-02-11
شاحن هاتف يسبب كارثة داخل شقة سكنية
12:43 | 2026-02-11
عضوة بفرقة بلاك بينك تشتري مبنى كان للسفارة العراقية بكوريا بـ13 مليون دولار
12:35 | 2026-02-11
طوكيو تنعى طالبة عراقية توفيت بمرض.. ما القصة؟
12:22 | 2026-02-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.