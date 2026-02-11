إسرائيل: رصدنا ارتفاعا ملحوظا من استخبارات إيران لاختراق حسابات مسؤولين كبار

ووفق الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني، تم رصد وإحباط مئات الهجمات الإلكترونية الإيرانية التي استهدفت الإسرائيليين بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين والدفاعيين والأكاديميين والصحفيين في الأشهر الأخيرة.وبحسب بيان مشترك، فقد لوحظ ارتفاع ملحوظ في محاولات عملاء الاستخبارات الإيرانية لاختراق حسابات غوغل الخاصة بالإسرائيليين منذ حرب حزيران 2025 التي استمرت 12 يوما مع الجمهورية الإسلامية.وقالت (الشاباك) ومديرية الأمن السيبراني: إن "الغرض من هذه المحاولات هو جمع المعلومات الشخصية والمهنية التي يمكن استخدامها لتعزيز النشاط الإرهابي والتجسس وعمليات التأثير في شكل التصيد الاحتيالي المستهدف".وأضافوا أن "هذه الطريقة تتضمن أساليب شخصية مصممة خصيصا لمجالات اهتمام الهدف"، بالإضافة إلى انتحال شخصيات أشخاص معروفين للهدف ورسائل تطلب كلمات المرور ورموز التحقق لحسابات المستخدمين على غوغل أو تلغرام أو " " تحت عمليات التحقق الأمني.وأكدا في البيان أنهما تمكنا في الأشهر الأخيرة من إحباط مئات الهجمات.هذا، وأوصت في بيانها الإسرائيليين بتعزيز إجراءات الأمن السيبراني لديهم، بما في ذلك تمكين التحقق بخطوتين، وتوفير رسائل البريد الإلكتروني للاسترداد، والتحقق من الحسابات المرتبطة.وقالوا إنه ينبغي على المستخدمين توخي الحذر الشديد عند تلقي اتصال من شخص ما لأول مرة، وينبغي عليهم تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو النقر على الروابط في مثل هذه الحالات.وأضافت الوكالات الإسرائيلية أن "غوغل وواتس آب قد أصدرتا مؤخرا ميزات أمان محسنة للأشخاص البارزين أو الأشخاص الذين يمتلكون معلومات حساسة".وفي كانون الثاني، حذر رئيس جهاز الدفاع السيبراني يوسي كارادي من أن بحاجة إلى تعزيز استعدادها لما وصفه بأنه "حرب سيبرانية" تقترب بسرعة.وكشف أن السيبراني تعاملت في عام 2025 وحده مع أكثر من 26000 هجوم سيبراني، بزيادة قدرها 55 في المائة عن عام 2024.وتحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بين أكثر الدول تعرضا للهجمات في العالم، وفقا لأحدث بيانات " "، حيث تم توجيه 3.5٪ من جميع الهجمات السيبرانية العالمية إلى إسرائيل خلال العام الماضي.وجاء الإعلان يوم الأربعاء وسط توترات شديدة في المنطقة، حيث كانت وإيران تجريان مفاوضات في ظل التهديدات الأمريكية بضرب الجمهورية الإسلامية، علما أن وصل إلى للقاء الرئيس الأمريكي .