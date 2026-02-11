عضوة بفرقة بلاك بينك تشتري مبنى كان للسفارة العراقية بكوريا بـ13 مليون دولار

ووفقا لوسائل إعلامية فأن "صفقة لشراء تمت في أيار 2025، وأكملت جيني نقل الملكية في كانون الاول من العام نفسه، وفقًا لبيانات والبنية التحتية والنقل في ". ويشير سجل العقارات إلى عدم وجود أي رهن عقاري على العقار، مما يؤكد سداد المبلغ بالكامل دون أي قروض.ويقع المبنى في الجزء الشمالي من دونغبينغغو-دونغ، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم مساكن سفارات أجنبية، بما في ذلك سفارتي المجر وليبيا.وكان المبنى سابقًا مقرًا للسفارة العراقية في الجنوبية قبل أن تنتقل السفارة إلى هانام-دونغ المجاورة، بحسب صحيفة تشوسون.وشُيّد المبنى عام 1970، ويتألف من طابقين فوق الأرض وطابق سفلي، وتبلغ مساحة أرض 595 مترًا مربعًا، بمساحة إجمالية قدرها 551 مترًا مربعًا، بمبلغ ٢٠ مليار وون (13.8 مليون دولار أمريكي) ثمنًا للأرض، ونحو 100 مليون وون (70 ألف دولار أمريكي) ثمنًا للمبنى نفسه.وتشهد منطقة دونغبينغغو حاليًا عملية إعادة تطوير واسعة النطاق، وتقع المنطقة بالقرب من مشروع هانام نيو تاون، أكبر منطقة إعادة تطوير في سيول، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 1.1 مليون ، ومن المقرر أن توفر حوالي 12 ألف وحدة سكنية جديدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة كوريا جونغ أنغ ديلي.