شاحن هاتف يسبب كارثة داخل شقة سكنية

ووفقاً لبيانات والإسعاف المصرية، اندلع الحريق في ساعة متأخرة من مساء أمس داخل شقة بالطابق الأول، قبل أن يمتد إلى الطابق الثاني بسبب كثافة الأثاث ووجود مواد قابلة للاشتعال.وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، إلا أن الأطفال الثلاثة فارقوا الحياة اختناقاً وإصابة بحروق شديدة، فيما نُقل ثلاثة مصابين، بينهم والدهم، إلى مستشفيات متخصصة، وحالاتهم بين المتوسطة والحرجة.وتشير تقارير الحماية المدنية إلى أن نسبة كبيرة من الحرائق المنزلية في تعود إلى الشواحن المغشوشة أو التمديدات الكهربائية الرديئة، والأحمال الزائدة، في ظل غياب أنظمة مبكر، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية للحد من هذه الحوادث.