فتاة تقتل والدتها بعد ضبطها بوضع "غير لائق" مع خطيبها



شهدت منطقة في القاهرة، حادثة قتل داخل أسرة واحدة، بعدما أقدمت فتاة على إنهاء حياة والدتها إثر خلاف نشب بينهما داخل المنزل.



وبحسب المعلومات الأولية، فإن مشادة كلامية اندلعت عقب ضبط الأم لابنتها برفقة خطيبها في وضع غير مناسب، قبل أن تتطور إلى اعتداء أفضى إلى وفاة الأم في الحال.



انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت تحقيقاتها، مع استجواب المتهمة وخطيبها وسماع إفادات الجيران لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.