بعد انتهاء اجتماعه مع نتنياهو.. ترامب: مصر على استمرار المفاوضات مع ايران

وقال ، في تصريحات أعقبت اللقاء، إنه ناقش مع نتنياهو “التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في والمنطقة بشكل عام”، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية كانت في صلب المباحثات بين الجانبين.وأضاف أن المحادثات لم تفضِ إلى اتفاق نهائي، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع ، مبيناً أنه أبلغ نتنياهو بأن التوصل إلى اتفاق مع يظل “الخيار المفضل” للولايات المتحدة في حال تحقق.كما أعرب ترامب عن أمله في أن يكون الإيرانيون “أكثر عقلانية هذه المرة”، في إشارة إلى إمكانية إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.