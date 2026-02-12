عراقجي: إسرائيل تستفيد من عرقلة المحادثات مع امريكا

وكتب عراقجي في منشور على إكس بوقت متأخر مساء أمس: "كلما روّجت وسائل الإعلام التابعة لميريام أديلسون لادعاءات مثيرة حول ، يجدر بنا التساؤل عن الجهة التي تخدمها. حتى الرئيس الأميركي أقرّ بولاءاتها الأساسية.كما أضاف أنه قبل ساعة واحدة من . يارة نتنياهو إلى نشرت " هيوم" أن إيران "خدعت "، في إشارة غير مباشرة إلى أن لم تخدع الرئيس الأميركي.إلى ذلك، اعتبر عراقجي أن إسرائيل تستفيد من عرقلة المحادثات، ولمح إلى ضرورة البحث عن "المُضلّل الحقيقي".