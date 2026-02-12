أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهذه الفئة

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون ضمن أوائل المستهدفين بالإجراء، مشيرا إلى أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تجنب إلغاء جواز السفر.وأفاد مسؤولون آخرون بأن الإدارة تعتزم تفعيل صلاحيات يتيحها قانون "المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة" الصادر عام 1996.ويمنح هذا القانون السلطات حق تطبيق برنامج "رفض جواز السفر"، الذي يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.وفي السابق، كان تنفيذ هذا الإجراء يقتصر غالبا على مراحل التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية، لكن التوجه الجديد يقوم على البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ إجراءات بحقهم.